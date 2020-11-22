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Сканер отпечатка пальца оказался плохим методом для защиты гаджета

Сканер отпечатка пальца оказался плохим методом для защиты гаджета

Москва, 22 ноября. Сканер отпечатка пальца лучше не применять для включения телефона. Вместо него стоит использовать обычные пароли.

Об этом сообщил эксперт в сфере искусственного интеллекта (ИИ), нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков. Он отметил, что современные гаджеты могут «следить» за своими владельцами, поэтому не стоит добавлять к персональному профилю еще и отпечаток пальца. Лучше всего применять обычные пароли, которые вводятся с клавиатуры, так как их можно менять неограниченное количество раз.

Прежде Федеральное агентство новостей сообщало, как узнать владельца смартфона по его номеру в Сети. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов подчеркнул, что для реализации этой цели можно воспользоваться утечками информации и сведениями, которые пользователи размещают в своих социальных сетях.

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