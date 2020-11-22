Первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti появились в Сети

Москва, 22 ноября. Первые изображения среднебюджетной видеокарты NVIDIA нового поколения опубликованы в Сети. Модель получила название GeForce RTX 3060 Ti.

Новинка построена на базе GPU GA104 с 4864 ядрами CUDA. Кроме того, видеокарта получит 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой работы 14 ГГц и разрядность шины 256 бит.

Внешне RTX 3060 Ti напоминает RTX 3070, однако между ними есть некоторые отличия в цветовом оформлении. Планируется, что видеокарта появится на рынке 2 декабря. Ее стоимость составит около 400 долларов.

В сентября этого года NVIDIA показала три новые модели видеокарт — TX 3070, TX 3080 и TX 3090. Стоимость самой дорогой модели начинается от 130 тыс. рублей.