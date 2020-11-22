Microsoft намерена удивить пользователей новым «Проводником» для Windows 10

Москва, 22 ноября. Разработчики компании Microsoft планируют выпустить обновление одного из ключевых элементов Windows 10. Изменения затронут файловый менеджер «Проводник».

Ожидается, что обновленный «Проводник» станет доступен для пользователей осенью 2021 года. Он появится после глобального обновления Windows 21H2.

Разработчики планируют усилить интеграцию с фирменным облачным хранилищем OneDrive, а также улучшить расположение и размер элементов для сенсорного управления. Инсайдеры также призвали пользователей не ожидать появления поддержки вкладок в ближайшем обновлении.

Ранее стало известно, что Microsoft прекратит поддержку Windows 10 и Windows 10 Server версии 1903. После 8 декабря данные ОС останутся без обновлений безопасности.