Объятия Волочковой с таинственным возлюбленным попали в объектив камеры

Москва, 22 ноября. Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram провокационный снимок с мужчиной. Предполагаемый жених звезды крепко держит ее за талию, но привычно скрывает лицо.

Балерина уже около года рассказывает своим поклонникам о таинственном возлюбленном, который, по ее словам, дарит ей шикарные букеты и дорогие украшения. Периодически Волочкова дразнит фанатов фотографиями, на которых видны только ноги или руки мужчины. Однако она ни разу не показала его лицо и пользователи социальных сетей гадают, кто же украл сердце танцовщицы.

В этот раз Волочкова пошла еще дальше и показала подписчикам теплые объятья с предполагаемым женихом. Он крепко прижал к себе балерину, но спрятал лицо за ее спиной. В кадр попали только ноги мужчины в джинсовых бриджах и руки в белой кофте. Под снимком Волочкова раскрыла основные качества своего возлюбленного.

«Когда мне задают вопрос, кто мой мужчина, я на него не отвечаю вовсе [...]. Никто не задает вопрос: «Какой он?».. А на этот могу ответить: самый лучший! Любящий, добрый, открытый, сексуальный, молодой, стройный, с чувством юмора и замечательный», — написала звезда.

Слухи о возможной свадьбе балерины возникли еще в прошлом году. Волочкова обещала, что у нее будет шикарное торжество, которое состоится в красивую дату — 20.10.2020 года. Однако обещанного не произошло.

Сейчас Волочкова отдыхает на Мальдивах и регулярно публикует фотографии в бикини. Светская обозревательница Лена Миро не осталась равнодушной и прокомментировала активность балерины в Сети, сообщал ФАН. Блогерша осудила звезду за демонстрацию «старческих» гениталий.