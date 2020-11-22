Михаил Ефремов исповедался и причастился в белгородском СИЗО

Белгород, 22 ноября. Осужденный актер Михаил Ефремов исповедался и причастился. Он сделал это после приезда в СИЗО Белгорода митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

На территории изолятора находится храм святителя Николая Чудотворца. Владыка Иоанн отслужил здесь молебен и совершил таинство исповеди и причастия. На молебне в храме присутствовали сотрудники и работники блока хозобслуживания, где находится Ефремов, а также начальник УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев.

Митрополит окропил помещения святой водой. В дар учреждению он преподнес телевизор. Фото Ефремова с владыкой Иоанном было опубликовано в Сети. Речь идет о первом снимке осужденного актера из СИЗО.

Ефремова осудили за смертельное ДТП, которое произошло в Москве 8 июня. Актер в момент аварии находился за рулем в пьяном виде. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице.

Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы. На апелляционном заседании Мосгорсуд принял во внимание выплаченную пострадавшей стороне компенсацию в размере трех миллионов рублей и сократил срок на полгода.

В белгородском СИЗО Ефремов находится в отдельной камере на карантине. Отбывать наказание его отправят в исправительную колонию № 4.