Экс-депутат Рады опубликовал видео с кормежкой пенсионеров на Украине

Харьков, 21 ноября. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко показал кадры, на которых запечатлена раздача еды голодным пенсионерам в Харькове.

Раз в неделю власти Харькова выдают местным пенсионерам бесплатные обеды. Украинский политик опубликовал сюжет, где рассказал о происходящем.

Каждый раз на акцию «щедрости» приходит все больше и больше пожилых людей. Пенсионеры стоят в очереди на морозе и едят на улице, где даже негде присесть. Вот так сегодня живут в Харькове после революции, в день ее седьмой годовщины.

За счет искажения истории государство не в состоянии прокормить общество, рассуждает Журавко. Эти пожилые люди всю жизнь работали на страну, чтобы заработать пенсию и прожить спокойно оставшуюся жизнь, но в итоге им не хватает даже на пропитание.

«Позор! Всем тем, кто управляет сегодняшним государством. Позор политикам, которые довели страну до настоящего ужаса и прямого геноцида своих же граждан», — пишет Журавко.

Эти кадры должна увидеть Россия, Белоруссия и другие страны постсоветского пространства, отмечает автор публикации. Как подчеркивает политик, украинская «демократия» привела к бедности, разрухе и войне. Экс-депутат Рады говорит, что граждан Украины приравнивают к собакам, которые от безысходности питаются на улице.