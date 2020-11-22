Мясников назвал отвечающий за красоту человека орган

Москва, 22 ноября. Печень является самым важным для сохранения красоты органом. Соответствующее заявление сделал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Печень выступает в качестве фильтра для поступающих в организм человека веществ. Вместе с этим она отвечает за выработку холестерина, за счет которого формируются половые и другие гормоны.

Мясников напомнил, что за красоту мужчин и женщин отвечают гормоны тестостерон и эстроген. За выработку обоих отвечает печень. Этот орган также поддерживает нормальную температуру тела и синтез белков, которые требуются другим тканям организма.

Косметолог Станислав Арканников ранее раскрыл секрет красивой кожи. Он назвал витамины, которые необходимы для поддержания ее здоровья.