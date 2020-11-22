Дробыш нашел замену Меладзе и Киркорову на «голубом огоньке»

Москва, 22 ноября. Группу Little Big и рэпера Моргенштерна можно позвать на «голубой огонек» для привлечения внимания аудитории. Об этом сообщил композитор Виктор Дробыш.

Ранее сервис Superjob провел опрос, результаты которого показали, что 40% телезрителей не собираются смотреть «новогодние огоньки» по телевизору. Около 32% планируют включить праздничные концерты для фона. Также выяснилось, что меньше заинтересованы в просмотре новогодних программ мужчины и люди в возрасте от 24 до 34 лет.

Дробыш рассказал, что сам уже давно не смотрит новогодние шоу, поскольку каждый год зрителям показывают одно и то же, передает URA.RU.

«Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же», — сказал продюсер.

По мнению Дробыша, современные исполнители могут вернуть новогодним концертам прежнюю популярность. Однако при этом не нужно забывать и про старшее поколение зрителей.

«Я бы делал так, чтобы каждый нашел своего зрителя. Должна быть альтернатива», — отметил композитор.

Продюсер также рассказал о тех, кто мог бы заменить отечественных звезд сцены. По его словам, это мог бы быть Моргенштерн или Little Big. Он подчеркнул, что на исполнителей было бы интересно посмотреть.

В прошлом году экс-наставник шоу «Голос. Дети» Максим Фадеев заявил, что на Первом канале в «голубых огоньках» не будут участвовать молодые исполнители. Он считает, что это связано с политикой руководителя канала Константина Эрнста.