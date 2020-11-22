Мужчина открыл стрельбу из автомобиля в Москве

Москва, 22 ноября. Вооруженный мужчина совершил несколько выстрелов в воздух из салона иномарки на Рочдельской улице. Сейчас он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленника задержали в кафе рядом с местом происшествия. Московским правоохранителям пришлось оцепить заведение, а также взять под контроль автомобиль мужчины – черный Mercedes Gelendwagen. Обстоятельства происшествия все еще выясняются.

Недавно житель Нижнего Новгорода совершил вооруженное нападение на врачей скорой помощи, которые приехали на вызов матери преступника.