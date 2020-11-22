Теннисист Медведев победил Надаля в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP

Лондон, 22 ноября. Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере победил испанца Рафаэля Надаля и прошел в финальную стадию Итогового турнира ATP.

Матч между двумя теннисистами длился в течение 2 часов 35 минут. Медведев переиграл Надаля со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Таким образом, российский спортсмен повторил результат Евгения Кафельникова и Николая Давыденко, которые также пробивались в финал Итогового чемпионата ATP. Соперником россиянина в заключительной игре на этом турнире станет австралиец Доминик Тим.

Ранее Медведев одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем со счетом 6:3, 6:3. Он переиграл серба в третий раз в своей карьере.