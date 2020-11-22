Онищенко считает возможной вспышку кори в мире из-за пандемии COVID-19

Москва, 21 ноября. Вспышка кори может произойти в мире из-за пандемии COVID-19. Это заявление ученых прокомментировал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Исследователи из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне указали на сбои в процессе вакцинации детей от кори. Она была приостановлена в некоторых странах из-за ограничительных мер.

«Если 4 миллиона новорожденных не провакцинированы, это много. Сравним с нами, у нас в год рождаются где-то 1,2 миллиона детей, два года подряд не вакцинировать рожденных детей, вполне может быть вспышка», – подчеркнул Онищенко.

Заболеть корью, по мнению депутата, могут и взрослые. Речь идет о тех, кто был вакцинирован от заболевания.