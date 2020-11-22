«Барселона» уступила «Атлетико» и осталась на десятом месте в Примере

Мадрид, 22 ноября. Каталонская «Барселона» проиграла «Атлетико» со счетом 0:1 в матче десятого тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано».

Автором единственного забитого мяча в этой встрече стал полузащитник мадридского клуба Янник Карраско. Он воспользовался ошибкой голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена и отправил снаряд в сетку ворот соперника с 30 метров.

После этой победы «Атлетико» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. В активе подопечных Диего Симеоне 20 очков. «Барселона» осталась на десятой позиции с 11 баллами.

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