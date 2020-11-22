ЦИК Грузии: правящая партия побеждает во втором туре выборов в парламент

Тбилиси, 22 ноября. Представители правящей партии «Грузинская мечта» одерживают победу в 17 одномандатных округах по результатам второго тура выборов в парламент.

Избиратели отдали более 87% голосов за каждого из кандидатов от «Грузинской мечты». К настоящему времени подсчитано более половины голосов.

В первом туре выборов «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов и вырвалась вперед в 13 одномандатных округах. В парламент также были допущены девять политических партий и блоков. Партии оппозиции отказались соглашаться с итогами выборов и организовали протестные акции по всей стране.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала политические силы страны уважать избирателей и создать многопартийный парламент.