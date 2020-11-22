Участники протеста в Гватемале устроили пожар в здании конгресса

Гватемала, 22 ноября. Участники протестов в Гватемале подожгли здание конгресса. Демонстранты отказываются признавать новый бюджет страны.

Протестующие бросили в здание конгресса бутылку с зажигательной смесью. Спасательные службы оперативно потушили огонь. Силовики сдерживают участников беспорядков с помощью слезоточивого газа. Очевидцы публикуют видео с места происшествия.

Власти Гватемалы ранее одобрили новый бюджет страны. Он предполагает сокращение расходов на образование, здравоохранение и борьбу с нарушением прав человека.