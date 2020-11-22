США отказались от участия в Договоре по открытому небу

Вашингтон, 22 ноября. США с воскресенья прекращают свое членство в Договоре по открытому небу (ДОН). Прошло полгода после подачи Вашингтоном уведомления о планах покинуть документ.

Начиная с 22 ноября США официально не являются участниками ДОН. Такое решение американской стороны стало неожиданным даже для европейских партнеров США.

Власти России считают, что решение Вашингтона о выходе из документа ставит под угрозу современную систему контроля над вооружениями. Дальнейшие действия будут зависеть от поведения других участников соглашения.

Теперь предстоит выяснить, будет ли европейская сторона делиться с США полученной во время своих полетов информацией. Также остается невыясненным, можно ли российским наблюдателям совершать полеты над американскими объектами в Европе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, какие самолеты использует Россия для полетов в рамках ДОН. Всего для этих целей используются три модели воздушных суден.