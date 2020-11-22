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Самые громкие романы российских звезд на ледовых шоу

Самые громкие романы российских звезд на ледовых шоу

Недавний поцелуй Регины Тодоренко и Романа Костомарова на шоу «Ледниковый период» спровоцировал волну сплетен об их взаимоотношениях. Телезрители обратили внимание, что практически каждый сезон ледовых телешоу в России заканчивается громкими романами, которые нередко перерастают в брачные союзы. Поэтому Федеральное агентство новостей решило вспомнить самые яркие пары, которые образовались на льду.

Оксана Домнина и Владимир Яглыч

Одним из самых громких романов «Ледникового периода» стали отношения фактической супруги Костомарова Оксаны Домниной и актера Владимира Яглыча в 2013 году. Пикантности ситуации добавило то, что в проекте параллельно участвовал и сам Костомаров. Тогда фигурист был в паре с актрисой Марией Зыковой. На вопросы о ревности Роман отшучивался и говорил, что не верит в закулисные интриги.

Однако позже Домнина и Яглыч подтвердили, что являются парой. В беседах с журналистами они подчеркивали, что любовного треугольника на проекте не было — Домнина рассталась с Костомаровым до начала отношений с актером.

Впрочем, роман Домниной и Яглыча был скоротечным и продлился всего несколько месяцев. Вскоре Костомаров простил Оксану, и она вернулась к бывшему возлюбленному. В 2014 году они сыграли свадьбу. Спустя два года они во второй раз стали родителями — у них родился сын Илья.

Самые громкие романы российских звезд на ледовых шоу

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев долго отказывался от участия в телепроектах, мотивируя это тем, что выступление профессионала и новичка якобы дискредитирует спорт. В итоге участие в проекте «Танцы на льду» подарило ему встречу с будущей женой.

Анастасия Заворотнюк тогда была ведущей шоу. В одном из интервью актриса вспоминала, что их первая встреча была подобна «электрическому разряду». В 2008 году они поженились, а спустя десять лет стали родителями дочки Милы. В 2009 году они поучаствовали уже в «Ледниковом периоде», Чернышев как фигурист, а Заворотнюк — в роли ведущей.

Однако семейную идиллию нарушила тяжелая болезнь Анастасии. В 2019 году стали распространяться слухи о раке мозга у актрисы, которые позже были подтверждены. Певица Анна Калашникова, являющаяся подругой Заворотнюк, недавно рассказала, что продолжительная борьба с недугом отразилась и на внешности актрисы.

Самые громкие романы российских звезд на ледовых шоу

Ирина Лобачева и Дмитрий Марьянов

Фигуристка Ирина Лобачева участвовала в первом сезоне «Ледникового периода» в 2007 году. Ее партнером стал Дмитрий Марьянов. Незадолго до начала проекта Лобачева развелась с Ильей Авербухом, с которым брала «серебро» Олимпиады в 2002 году. Интересно, что Авербух был назначен наставником пары Лобачевой и Марьянова.

В итоге между фигуристкой и актером начались отношения, которые переросли в гражданский брак. Они прожили вместе два года. Позже Лобачева вышла замуж за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова, который моложе ее на 17 лет.

Судьба Марьянова сложилась трагично. В 2017 году он умер из-за оторвавшегося тромба. СМИ сообщали, что в последние годы актер испытывал проблемы со спиртным. Как говорила сама Лобачева в одном из интервью, у Марьянова были проблемы с алкоголем, но алкогольной зависимостью он не страдал.

Самые громкие романы российских звезд на ледовых шоу

Илья Авербух и Лиза Арзамасова

Летом этого года фигурист и один из продюсеров «Ледникового периода» Илья Авербух признался, что встречается со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, с которой познакомился в телепроекте «Лед и пламя» еще в 2010 году. Тогда актриса вместе с Максимом Стависким заняла второе место.

Авербух и Арзамасова счастливы вместе, несмотря на значительную разницу в возрасте. Фигурист старше актрисы на 21 год.

Недавно СМИ прозвали Авербуха «вершителем судеб» и «звездной свахой», ведь на его проекте образовалась не одна яркая пара. Как отмечают журналисты, подобными успехами не могут похвастаться даже ведущие программы «Давай поженимся».

Самые громкие романы российских звезд на ледовых шоу

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с Федеральным агентством новостей назвала причины столь чувственного поцелуя Регины Тодоренко и Романа Костомарова на «Ледниковом периоде». По ее словам, отличное взаимопонимание партнеров на льду может создать ложное впечатление об их взаимоотношениях.   

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