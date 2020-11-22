Самые громкие романы российских звезд на ледовых шоу

Недавний поцелуй Регины Тодоренко и Романа Костомарова на шоу «Ледниковый период» спровоцировал волну сплетен об их взаимоотношениях. Телезрители обратили внимание, что практически каждый сезон ледовых телешоу в России заканчивается громкими романами, которые нередко перерастают в брачные союзы. Поэтому Федеральное агентство новостей решило вспомнить самые яркие пары, которые образовались на льду.

Оксана Домнина и Владимир Яглыч

Одним из самых громких романов «Ледникового периода» стали отношения фактической супруги Костомарова Оксаны Домниной и актера Владимира Яглыча в 2013 году. Пикантности ситуации добавило то, что в проекте параллельно участвовал и сам Костомаров. Тогда фигурист был в паре с актрисой Марией Зыковой. На вопросы о ревности Роман отшучивался и говорил, что не верит в закулисные интриги.

Однако позже Домнина и Яглыч подтвердили, что являются парой. В беседах с журналистами они подчеркивали, что любовного треугольника на проекте не было — Домнина рассталась с Костомаровым до начала отношений с актером.

Впрочем, роман Домниной и Яглыча был скоротечным и продлился всего несколько месяцев. Вскоре Костомаров простил Оксану, и она вернулась к бывшему возлюбленному. В 2014 году они сыграли свадьбу. Спустя два года они во второй раз стали родителями — у них родился сын Илья.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев долго отказывался от участия в телепроектах, мотивируя это тем, что выступление профессионала и новичка якобы дискредитирует спорт. В итоге участие в проекте «Танцы на льду» подарило ему встречу с будущей женой.

Анастасия Заворотнюк тогда была ведущей шоу. В одном из интервью актриса вспоминала, что их первая встреча была подобна «электрическому разряду». В 2008 году они поженились, а спустя десять лет стали родителями дочки Милы. В 2009 году они поучаствовали уже в «Ледниковом периоде», Чернышев как фигурист, а Заворотнюк — в роли ведущей.

Однако семейную идиллию нарушила тяжелая болезнь Анастасии. В 2019 году стали распространяться слухи о раке мозга у актрисы, которые позже были подтверждены. Певица Анна Калашникова, являющаяся подругой Заворотнюк, недавно рассказала, что продолжительная борьба с недугом отразилась и на внешности актрисы.

Ирина Лобачева и Дмитрий Марьянов

Фигуристка Ирина Лобачева участвовала в первом сезоне «Ледникового периода» в 2007 году. Ее партнером стал Дмитрий Марьянов. Незадолго до начала проекта Лобачева развелась с Ильей Авербухом, с которым брала «серебро» Олимпиады в 2002 году. Интересно, что Авербух был назначен наставником пары Лобачевой и Марьянова.

В итоге между фигуристкой и актером начались отношения, которые переросли в гражданский брак. Они прожили вместе два года. Позже Лобачева вышла замуж за тренера по фигурному катанию Ивана Третьякова, который моложе ее на 17 лет.

Судьба Марьянова сложилась трагично. В 2017 году он умер из-за оторвавшегося тромба. СМИ сообщали, что в последние годы актер испытывал проблемы со спиртным. Как говорила сама Лобачева в одном из интервью, у Марьянова были проблемы с алкоголем, но алкогольной зависимостью он не страдал.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова

Летом этого года фигурист и один из продюсеров «Ледникового периода» Илья Авербух признался, что встречается со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, с которой познакомился в телепроекте «Лед и пламя» еще в 2010 году. Тогда актриса вместе с Максимом Стависким заняла второе место.

Авербух и Арзамасова счастливы вместе, несмотря на значительную разницу в возрасте. Фигурист старше актрисы на 21 год.

Недавно СМИ прозвали Авербуха «вершителем судеб» и «звездной свахой», ведь на его проекте образовалась не одна яркая пара. Как отмечают журналисты, подобными успехами не могут похвастаться даже ведущие программы «Давай поженимся».

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с Федеральным агентством новостей назвала причины столь чувственного поцелуя Регины Тодоренко и Романа Костомарова на «Ледниковом периоде». По ее словам, отличное взаимопонимание партнеров на льду может создать ложное впечатление об их взаимоотношениях.