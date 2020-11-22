Правоохранители задержали 23 участников протеста в Париже

Париж, 22 ноября. Сотрудники полиции задержали 23 участников митинга против новых поправок в закон «О глобальной безопасности», которые собрались на площади Трокадеро.

Согласно данным префектуры полиции французской столицы, в ходе протестов один из сотрудников правоохранительных органов получил легкие травмы во время столкновения с демонстрантами.

«По состоянию на 19:45 (21:45 по московскому времени) силы правопорядка провели 23 задержания», — говорится в сообщении парижской полиции.

Протесты в Париже происходят на фоне принятия в первом чтении законопроекта «О глобальной безопасности», который предусматривает запрет на видео и фотосъемку представителей правоохранительных органов.

За прошедшую неделю, во Франции произошло несколько событий, которые потрясли всю страну. В частности по территории государства прошлась волна террористических атак, а в нескольких городах начались акции протестов, передает Федеральное агентство новостей.