Маршрутный автобус взорвался возле метро в Киеве

Киев, 21 ноября. Возгорание с последующим взрывом произошло на станции метро «Академгородок» в Киеве. В результате происшествия никто не пострадал.

Взорвался один из автобусов, маршрут которого пролегал рядом с метрополитеном. Согласно данным СМИ, в момент возгорания кроме водителя в транспорте никого не было. Мужчина уточнил, что пожар вспыхнул во время ожидания пассажиров после поворота ключа зажигания. Сразу после этого раздался хлопок и начался пожар. О пострадавших не сообщалось. Сам автобус выгорел дотла.

Недавно в одном из военных госпиталей в Киеве произошел взрыв во время заправки кислородных баллонов. Несколько десятков пациентов были эвакуированы в другие медучреждения.