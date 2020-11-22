Онищенко оценил предложение Китая о создании системы «кодов здоровья»

Москва, 21 ноября. Вопрос создания международной системы «кодов здоровья» должен быть серьезно изучен. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Парламентарий прокомментировал соответствующую инициативу Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления на онлайн-конференции G20 предложил создать единый международный механизм «кодов здоровья», признаваемых повсеместно. Онищенко, по данным РИА Новости, считает, что предложение Пекина предполагает сбор биологических данных о человеке. Речь идет, по его словам, о важнейшем компоненте биологической безопасности страны.

«Получается, что мы, в общем-то, в международную базу данных выкладываем данные не просто о визите в какую-либо страну, там же еще будут биологические какие-то параметры заложены», – подчеркнул депутат.

Онищенко ранее сравнил подходы РФ и КНР в борьбе с пандемией коронавируса. Он высказался за введение точечных адекватных ограничений.