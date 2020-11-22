Ди Каприо попросил переписать сценарий нового фильма Скорсезе

Москва, 21 ноября. Сценарий новой картины Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» будет частично переписан по просьбе актера Леонардо Ди Каприо.

Соответствующее заявление сделал сценарист проекта Эрик Рот в подкасте Script Notes. По его словам, из-за Ди Каприо сценарий картины будет изменен. Он подчеркнул, что съемки должны были стартовать еще в марте, но их пришлось перенести на фоне пандемии коронавируса.

«Леонардо хотел кое-что поменять, и мы начали ругаться из-за этого. Половину споров выиграл он, а половину я», — сказал Рот.

Новый фильм будет основан на одноименной книге Дэвида Гранна. Сюжет «Убийцы цветочной луны» расскажет об индейцах округа Осейддж, которые подверглись нападению после того, как на их земле были обнаружены запасы нефти. Выход киноленты на экраны запланирован на март 2021 года.

Ранее в Сети появились снимки растолстевшего Ди Каприо. Актер был запечатлен папарацци во время отдыха с друзьями.