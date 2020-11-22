Ученые перечислили полезные свойства тыквенных семечек

Москва, 21 ноября. Тыквенные семечки являются отличным источником белка, полезных волокон и жиров. Ученые рассказали о полезных свойствах этого хрустящего продукта.

В тыквенных семечках содержатся мононенасыщенные жирные кислоты. Именно они помогают снизить уровень плохого холестерина в крови, по словам диетологов. Также в них есть магний, который регулирует уровень артериального давления.

Исследования показывают, что этот хрустящий продукт способствует расширению кровеносных сосудов, улучшает кровоток и снижает риск роста бляшек в артериях. В семенах тыквы содержится большое количество триптофана. Благодаря этой аминокислоте улучшается настроение, память и сон. Цинк, антиоксиданты и фитохимические вещества, которые есть в этом продукте, помогают укрепить иммунитет.

Прежде Федеральное агентство новостей сообщало о пользе черного изюма. При ежедневном употреблении этого продукта питания улучшается общее самочувствие человека, также укрепляются ногти и ускоряется рост волос.