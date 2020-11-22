Более 12 млн жителей США заразились коронавирусом

Москва, 21 октября. Число случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю превысило отметку в 12 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

На данный момент общее число заражений в США составляет 12 019 960. За время пандемии в стране скончались 255 177 пациентов с COVID-19. Более 4,4 млн жителей выздоровели.

По данным на 21 ноября, в России зарегистрировано более 2 млн случаев коронавирусной инфекции. Около 1,5 млн пациентов вылечились, 35,7 тыс. умерли. Данная информация опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что с 21 ноября в штате Калифорния ввели комендантский час. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также сообщил о необходимости введения жестких карантинных мер в городе.