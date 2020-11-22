СМИ: Жигунов и Заворотнюк тайно снялись в передаче Малахова

Москва, 21 ноября. Исполнители главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов снялись в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Информация о возвращении Заворотнюк к публичной жизни появилась в начале этой недели. СМИ сообщили, что актриса, которая уже больше года борется с раком мозга, расскажет о своем состоянии в передаче Малахова. Сейчас стало известно, что на эти съемки также пригласили и ее коллегу Сергея Жигунова.

Сообщается, что актер появится на съемочной площадке и торжественно поздравит свою бывшую возлюбленную с успехом в борьбе с болезнью, а также подарит ей цветы.

Сергей Жигунов также намерен развеять слухи по поводу личной жизни и рассказать о своих отношениях с женщинами. Кроме того, он поведает зрителям историю романа с Анастасией Заворотнюк, с которой он познакомился на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

«Фамилию Жигунова последнее время слышу часто, говорили что-то про букет цветов, чтобы он эффектно вышел… Кстати в недавнем скандале с его супругой имя Насти тоже фигурировало. Жена Сергея до сих пор на нее обижена, но не меньше, чем на самого Жигунова. Говорят, что он очень переживает за нее и это Веру задевало», — сообщил инсайдер.

Анастасия Заворотнюк не выходит в свет уже более года. Ранее в СМИ появилась информация, что она борется с раком головного мозга. Артистка находится дома в кругу семьи. За ней присматривает муж Петр Чернышев, который оставляет ее одну только в случае крайней необходимости.