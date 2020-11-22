Киев готов продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Киев, 21 ноября. Власти Украины могут продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Однако «Формулу Штайнмайера» в него включать не будут.

Планы Киева о продлении действия закона, принятого Радой в 2014 году, озвучил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Он отметил, что власти Украины, скорее всего, пролонгируют закон. О включении в него «формулы Штайнмайера», по словам политика, речи не идет.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что «формула Штайнмайера» в том прочтении, которое мы предлагаем, достаточно гибкая. Иначе говоря, вопрос выборов и границы уже реализованы в «плане совместных шагов», который мы уже написали», — подчеркнул Арестович.

Власти Украины, как отметил недавно замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий страны Игорь Яременко, планируют «комплексное возвращение» Донбасса вместе с Крымом. Этот вопрос в Киеве, по его словам, стоит на повестке дня.