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Киев готов продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Киев готов продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Киев, 21 ноября. Власти Украины могут продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Однако «Формулу Штайнмайера» в него включать не будут.

Планы Киева о продлении действия закона, принятого Радой в 2014 году, озвучил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Он отметил, что власти Украины, скорее всего, пролонгируют закон. О включении в него «формулы Штайнмайера», по словам политика, речи не идет.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что «формула Штайнмайера» в том прочтении, которое мы предлагаем, достаточно гибкая. Иначе говоря, вопрос выборов и границы уже реализованы в «плане совместных шагов», который мы уже написали», — подчеркнул Арестович.

Власти Украины, как отметил недавно замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий страны Игорь Яременко, планируют «комплексное возвращение» Донбасса вместе с Крымом. Этот вопрос в Киеве, по его словам, стоит на повестке дня.

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