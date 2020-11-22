Китай предложил разработать единый всемирный механизм «кодов здоровья»

Пекин, 21 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать единую систему QR-кодов с информацией о здоровье человека. Инициативу он озвучил на саммите G20.

Международный механизм взаимного признания «кода здоровья» будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса. Си Цзиньпин выразил надежду, что к механизму присоединятся многие страны и регионы мира.

«Китай готов усилить сотрудничество с другими странами в области исследований и разработок, производства и распространения вакцин от коронавируса», — отметил Си Цзиньпин.

На данный момент неизвестно, на какой платформе будет разрабатываться механизм. Кроме того, по словам китайского лидера, КНР выполнит обещание и поддержит развивающие страны в период распространения коронавируса.

Недавно российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова предоставить препарат от COVID-19 всем нуждающимся в нем странам. Вакцина от коронавируса должна стать всеобщим достоянием, передает слова главы государства ФАН.