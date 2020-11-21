Психолог объяснила поцелуй Тодоренко и Костомарова на «Ледниковом периоде»

Телезрители активно обсуждают страстный поцелуй телеведущей Регины Тодоренко и фигуриста Романа Костомарова во время выступления на шоу «Ледниковый период». Тодоренко решилась поцеловать партнера несмотря на то, что за этим наблюдал ее муж Влад Топалов. Психолог Элена Гамаюн в беседе с Федеральным агентством новостей назвала причины столь чувственного проявления чувств партнеров на льду.

«У людей, которые работают на одной съемочной площадке, часто возникают романтические отношения. Это не ново. Почему это происходит? С психологической точки зрения, если люди что-то делают вместе, в данном случае танцуют, а это соприкосновения тел, это объятия, то это вызывает определенные эмоции», — говорит Элена Гамаюн.

По словам специалиста, между партнерами по съемочной площадке или шоу часто возникает такое явление, как «раппорт».

«Это психологический термин, который означает включенность партнеров. Между ними возникает сильная и глубокая связь. Если у пары такого раппорта нет, то, как правило, пара вместе танцевать не сможет. Это максимальное взаимопонимание и слаженность партнеров. Но побочным эффектом подобного раппорта могут быть случаи, когда вовлекается эмоциональная симпатия друг к другу», — отмечает психолог.

Элена Гамаюн подчеркивает, что раппорт может вызвать ложное ощущение, что партнеры нравятся друг другу, что между ними вспыхнул гормональный и эмоциональный подъем. Однако, по ее словам, это типичная ситуация для подобной работы. Поэтому со стороны корректно интерпретировать поцелуй Тодоренко и Костомарова нельзя.

«Как правило, когда проект заканчивается, если не будет проявляться инициатива с одной или другой стороны, то это ложное соединение друг с другом потихонечку проходит и все становится на свои места», — говорит эксперт.

При этом она добавила, что причиной поцелуя знаменитостей могла быть и более прозаичная причина — пиар.

«Практически все звезды любят пиар. Нет черного пиара, любой пиар — это пиар. Я не исключаю, что это поцелуй был продуман с этой позиции, чтобы возбудить дополнительный интерес, и чтобы все СМИ об этом писали. Звезды часто так делают, это абсолютно типичная история», — резюмировала психолог Элена Гамаюн.

Отметим, что жюри «Ледникового периода» высоко оценили номер с поцелуем Тодоренко и Костомарова, однако отметили, что он мог быть и лучше. Некоторым для высшего балла не хватило артистизма, а кому-то — грациозности. По словам Татьяны Навки, выступление не «всколыхнуло» судей, хоть и было «прекрасным».