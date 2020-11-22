Аэроэкспресс соединит аэропорт в Минеральных водах с Кисловодском

Ставрополь, 21 ноября. В Ставропольском крае рассматривается возможность запуска аэроэкспресса от аэропорта в Минеральных водах до Кисловодска, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров считает, что нужно продолжать развитие транспортной сети между городами Кавказских минеральных вод. Аэроэкспресс до Кисловодска — это перспективное направление, подчеркнул глава региона. В качестве пригородного железнодорожного транспорта по региону курсирует «Ласточка». О развитии транспортного сообщения в Кавминводах Владимиров рассказал в рамках рабочей встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным, а также опубликовал соответствующую информацию в своем аккаунте Инстаграм. В данный момент транспортная система Ставрополья насчитывает 28 пар поездов дальнего следования и 36 пар пригородных электропоездов.

Скоростная электричка повышенной комфортности «Ласточка» будет курсировать между Москвой и Минском, когда транспортное сообщение будет восстановлено. Все детали запуска «Ласточки» прорабатываются российскими и белорусскими железнодорожниками, точная дата курсирования электропоезда пока неизвестна.