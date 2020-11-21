Экс-депутат Рады рассказал об унижениях Украины из-за политики Зеленского

Киев, 21 ноября. Украина находится в «просящем положении» перед МВФ из-за политики президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Положение президента Украины Владимира Зеленского заставляет соглашаться с унизительно невыгодными условиями, которые выдвигает МВФ и Всемирный банк, объяснил Журавко в комментарии Nation News.

Политика Зеленского, по словам экс-министра юстиции страны Елены Лукаш, кроется в утаивании невыгодных сделок с международными организациями, условия которых негативно сказываются на имидже страны. Она привела в пример решение Зеленского от 2019 года, когда был подписан договор между Украиной и Международным валютным банком, а также Всемирным банком. Суть сделки заключалась в выдаче кредита на сумму десяти миллиардов долларов для Киева, однако было получено лишь 2,1 миллиарда. Лукаш заявляет, что в этом виноват Зеленский, которому безразлична судьба страны. За время его правления статус Украины сильно упал, подчеркнула бывшая министр юстиции.

Алексей Журавко подтвердил, что государство в действительности получает лишь невыгодные предложения от МВФ после переворота 2014 года.

Бывший парламентарий подчеркнул, что МВФ выделил в пять раз меньше средств. Организация осознает, что большая часть направленных денег в страну «сгорит», пока пройдет через коррупционные сети.

Недавно в киевском музее, посвященному Евромайдану, было украдено 75% направленных туда бюджетных средств. Ущерб составил более 100 миллионов гривен.