Нутрициолог назвала четыре запрещенных при приеме антибиотиков продукта

Москва, 21 ноября. Негативных последствий после болезни и приема антибиотиков можно избежать, если исключить из рациона грейпфруты, сахар, дрожжи и алкоголь.

Соответствующее заявление сделала нутрициолог Анна Ивашкевич. Она пояснила, что эти продукты препятствуют правильному усвоению антибиотиков. Кроме того, негативные эффекты могут проявиться из-за нарушения микрофлоры кишечника, которое происходит при употреблении некоторых лекарственных препаратов.

«Данные продукты, во-первых, препятствуют правильному усвоению антибиотиков, а также могут спровоцировать тошноту, боль в животе и даже нарушение сердечного ритма», — уточнила врач.

Ивашкевич предупредила, что лечение с помощью антибиотиков может спровоцировать кандидоз. Также болезнь может усилиться, если употреблять сладости и мучные изделия.

Кроме того, как заявили представители Роспотребнадзоре, антибиотики нельзя принимать в первые дни заболевания гриппом, поскольку медикамент может ослабить иммунную систему.