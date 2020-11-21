Вооруженный монтировкой автомобилист напал на полицейских в Волгограде

Волгоград, 21 ноября. Вооруженный монтировкой автомобилист напал на сотрудников ГИБДД после неоднократных требований об остановке.

Внимание инспекторов ДПС привлек красный автомобиль марки BMW без номеров. После нескольких безуспешных попыток остановить машину, стражи правопорядка настигли его на светофоре. Нарушитель, отказавшись подчиниться сотрудникам правопорядка, выскочил из салона транспортного средства с монтировкой в руке.

В результате один из полицейских получил удар по голове. В ответ напарник пострадавшего вытащил табельное оружие и сделал ряд выстрелов в воздух, а после по ногам злоумышленника.

Правоохранитель и нападавший были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь водителю грозит тюремный срок.

Ранее полиция Сочи арестовала мужчину за пьяную драку, в результате которой погиб его приятель. Поводом для конфликта стала испачканная погибшим одежда, принадлежавшая сыну злоумышленника.