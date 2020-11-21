Тренер «Арсенала» назвал «нелепым» эпизод с пенальти в игре с «Локомотивом»

Москва, 21 ноября. Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов признался, что ему не в чем упрекнуть своих игроков за матч с «Локомотивом». Эпизод с пенальти он назвал «нелепым».

Тульский «Арсенал» проиграл московской команде. Футболисты «Локомотива» победили, играя во втором тайме без удаленного игрока. В матче был забит единственный гол.

Парфенов считает, что в этом поединке его команда потеряла очки. Наставник положительно оценил действия футболистов «Арсенала».

«Желание огромное (было. – Прим. ФАН), по сравнению с прошлым матчем – большие подвижки по игре», – подчеркнул тренер.

После удаления игрока «Локомотива», по мнению Парфенова, его футболистам нужно было контролировать мяч и делать обострения. Следовало чаще бить по воротам, считает наставник.

Матч Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» завершился со счетом 1:0. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена», сообщал ФАН. «Арсенал» после матча против «железнодорожников» занимает двенадцатое место в турнирной таблице. «Локомотив» поднялся на шестую строчку.