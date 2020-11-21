Два водителя подрались на перекрестке в Екатеринбурге

Екатеринбург, 21 ноября. Два водителя устроили драку на перекрестке после безуспешных попыток поделить дорогу. Попавшие в пробку очевидцы происшествия рассказали о случившемся.

Местные жители пытались разнять участников перепалки. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские пока не прокомментировали конфликт, причина драки устанавливается.

Очевидцы записали на видео перепалку. На заднем фоне слышен женский голос. Девушка просит о помощи и пытается предотвратить конфликт.

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