Фигуристка Туктамышева стала победительницей Гран-при России в Москве

Москва, 21 ноября. Елизавета Туктамышева показала лучший результат на этапе Гран-при России в женском одиночном катании.

Фигуристка допустила лишь одну ошибку за прокат во время приземления после тройного акселя. Ей также с успехом удалось выполнить коронный прыжок в каскаде. В итоге чемпионка мира и Европы 2015 года получила от судей 223,39 балла.

Второе место заняла Алена Касторная, которая выполнила свою программу чисто, но без тройного акселя. Она набрала 220,78 балла. Тройку лидеров замкнула Анастасия Гулякова с результатом 198,93 балла.

На четвертой позиции расположилась Александра Трусова, допустившая несколько падений во время проката.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о своей работе над четверным сальховом. Спортсменка сообщила, что сложный элемент пока дается ей с трудом, но она продолжает его осваивать.