Немецкие промышленники надеются, что «Северный поток – 2» оставят в покое

Представители немецкого бизнеса, поддерживающие реализацию крупного международного энергетического проекта «Северный поток — 2», надеются, что итоги президентских выборов в США повлияют на решение американских властей касаемо введения санкций. По данным немецкого информационного издания Habdelsblatt, предприниматели из Германии верят, что Вашингтон откажется от экономического давления на компании, связанные со строительством газопровода из России в Германию.

Члены Восточного комитета немецкой экономики обратились к представителям США, призывая Вашингтон изменить свое решение и не вводить санкции из-за реализации «Северного потока — 2». Они написали специальное письмо, адресованное спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси. В нем немецкие промышленники выразили надежду, что возможная победа представителя Демократической партии США на выборах президента повлияет на мнение Вашингтона о строительстве газопровода, а Белый дом откажется от своей агрессивной политики, оставив энергетический проект в покое.

«С победой на выборах Джо Байдена в Германии и немецкой экономике связывают большие надежды на оживление трансатлантического партнерства», – сообщается в письме.

Представители немецкого бизнеса уверены, что Вашингтон и Берлин в ближайшем будущем договорятся о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, основанном на взаимном уважении. Однако американским властям необходимо отказаться от угроз в адрес компаний, связанных с реализацией «Северного потока — 2».

Напомним, что в октябре 2020 года Вашингтон ввел новые санкции, распространив их на компании, которые тем или иным образом связаны со строительством газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. В список попали предприятия, предоставляющие услуги по дооснащению судов, работающих на проекте, а также базы снабжения.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова высказалась о реализации проекта «Северный поток — 2». Она обратила внимание на важные нюансы, позволяющие достроить газопровод без последствий для бизнеса.