Футболисты «Локомотива» в меньшинстве обыграли «Арсенал» в рамках РПЛ

Москва, 21 ноября. Матч Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» завершился со счетом 1:0. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена».

В конце первой половины встречи был удален с поля игрок «Локомотива» Ведран Чорлука. Первое предупреждение футболист получил за нарушение правил на Луке Джорджевиче. Вторую желтую карточку хорват получил на третьей минуте добавленного к первому тайму времени.

Полузащитник «красно-зеленых» Антон Миранчук на 72-й минуте матча реализовал пенальти, который был назначен за фол Хлусевича в штрафной площади.

Прежде Федеральное агентство новостей сообщало, что матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках РПЛ завершился со счетом 1:1. Игра прошла на стадионе «Открытие Арена».