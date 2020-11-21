ФАН выяснил, от чего в Сочи погиб, выпущенный на волю краснокнижный леопард

Родившаяся и выросшая в Центре восстановления леопарда на Кавказе в Сочи самка переднеазиатского леопарда Лаба была найдена мертвой. В дикую природу на территории Кавказского биосферного заповедника ее выпустили вместе с самцом Кодором.

О вероятной причине гибели леопарда корреспонденту ФАН сообщил авторитетный российский специалист по крупным кошкам, эксперт Росзаповедцентра Виктор Лукаревский. По его словам, причиной гибели переднеазиатского леопарда мог стать стресс и громоздкий ошейник, необходимый для слежения за животным.

Двух переднеазиатских леопардов выпустили в Кавказский заповедник в конце августа 2020 года. Кодор и Лаба вызывали большие надежды, они могли создать пару и принести на свет котят исчезающего вида. В конце октября спутниковый ошейник самки отправил тревожный сигнал из труднодоступного отрога горы Ятыргварта. Животное не двигалось больше 20 часов. На место отправилась поисково-спасательная группа, обнаружившая леопарда мертвым.

«Создана рабочая группа, ученые провели вскрытие, делают анализ биоматериала, идет расшифровка данных с ошейника. Когда получим все данные, можно будет говорить о причине гибели леопарда. По какому-то одному показателю дать объективную причину смерти невозможно», — сообщил ФАН пресс-секретарь Представительства WWF в экорегионе «Российский Кавказ» Михаил Клименко.

Переднеазиатские, известные также как кавказские леопарды, занесены в Красную книгу, охота на них запрещена во всем мире. Истребляемые человеком с начала XX века животные перестали встречаться на Кавказе и были обречены на полное исчезновение в России.

Чтобы спасти популяцию и вернуть леопарда на Кавказ, в 2009 году на территории Сочинского национального парка построили специальный центр, где животные рождаются и адаптируются к дикой природе. Сейчас здесь живут 12 леопардов. За все время отсюда выпустили 10 животных — шесть самцов и четыре самки. Трое из них погибли.

Перед тем, как покинуть Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, хищники сдают экзамены, которые показывают их готовность к жизни на воле. По словам заместителя руководителя Центра Умара Семенова, Лаба показала результаты выпускных экзаменов на пять с плюсом.

«Ловить и убивать жертву леопарды из сочинского центра умеют лучше, чем их дикие собратья, у которых на воле нет такой частой возможности охотиться. Но наши животные совершенно не знают размещения зверей в чужой местности, они не умеют подкрадываться на большом расстоянии и многое другое, — комментирует эксперт Росзаповедцентра Виктор Лукаревский. — В Кавказском заповеднике я за 2 дня видел сотню, может 150 туров, 5–6 десятков серн, сотню оленей. Зверей, которые могли стать кормом для Лабы, там много. Но я подозреваю, она физически не могла на них охотиться».

В WWF Россия сообщают, что самка Лаба регулярно передавала сообщения о своем местоположении, активно перемещалась и прошла с момента выпуска 217 км, придерживаясь мест с наиболее высокой плотностью копытных. С момента выпуска питалась серной, туром, оленем.

Лукаревский, в свою очередь, считает, что данные с ошейника могли истолковываться неправильно, и места предполагаемого обеда были точками отдыха обессилевшего от неудачной охоты зверя. По его словам, сотрудник кавказского заповедника проверял эти места и почти все они были пустые, без остатков пищи.

«Вскрытие показало, что внешних, механических повреждений у зверя нет. Леопард был полностью истощен. При выпуске Лаба весила почти 40 кг, а после смерти — 18,5. У нее не было ни капли жира. Это значит, что зверь два месяца на воле практически ничем не питался», — говорит эксперт.

Одной из возможных причин невозможности охотиться он считает стресс и громоздкий ошейник, который надевают животным перед выпуском, чтобы отслеживать его передвижение.

Ошейник Лаба носила 2,5 недели до выпуска, но экзамены сдавала без него, говорит Умар Семенов. Он также считает, что «аксессуар» мог быть полегче, особенно для самок, которые слабее самцов. Но этот вопрос — вне ведомства Центра, за ошейники отвечают в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, где оперативный комментарий ФАН пока дать не смогли.

«Вы спросите меня, могли бы мы предотвратить ее гибель? – спрашивает Лукаревский. — Да. Я неоднократно выступал и говорил, что нужно в корне менять методику слежения за животными. Сейчас так — повесили ошейник, и получаем всю информацию в кабинете в Москве. Но для того, чтобы воспользоваться всеми данными, нужно видеть этот ошейник, ходить по горам и понимать, где находится зверь. Если бы эта работа проводилась хотя бы первые 2 недели, мы бы знали, что самка пытается охотиться, но безуспешно. Смогли бы мы ее поймать повторно — не знаю, но попытаться точно стоило».

В Минприроды заявили, что сейчас создана специальная комиссия, которая занимается расследованием произошедшего, по его итогам уже будет опубликован ответ и причина гибели леопарда.