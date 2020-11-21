«Спартак» и «Динамо» поделили очки в матче 15-го тура РПЛ

Москва, 21 ноября. Центральный матч 15-го тура РПЛ, состоявшийся на столичном стадионе «Открытие Арена», завершился вничью.

Зрелищный футбол показали зрителям игроки столичного «Спартака» и «Динамо» в заключительной для команд встрече первого круга чемпионата России 2020/21. До перерыва гости смотрелись чуть предпочтительней и могли открывать счет, но сделать этого не сумели.

Во втором тайме острее был уже «Спартак». Не реализовав несколько моментов, подопечные Доменико Тедеско пропустили. На 79-й минуте игры отличный дальний удар удался Дмитрию Скопинцеву. «Динамо» преимущество в счете удержать не смогло. Ответный гол после классного сольного прохода удался Роману Зобнину. Матч завершился вничью — 1:1.

Ранее ФАН писал, что "Зенит" и "Ахмат" не выявили сильнейшего в игре чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе в столице Чеченской Республики.