Тодоренко слилась с Костомаровым в поцелуе на «Ледниковом периоде»

Москва, 21 ноября. Телеведущая Регина Тодоренко страстно поцеловала своего партнера по шоу «Ледниковый период» Романа Костомарова во время последнего выступления.

Для нового номера участники выбрали лирическую композицию и романтический сюжет. Тодоренко была одета в белое шифоновое платье, а фигурист — в костюм песочного цвета. Спортсмен и телеведущая удивили зрителей неожиданными поддержками и изящными па на льду. А закончился номер страстным поцелуем.

Тодоренко решилась поцеловать Костомарова даже, несмотря на то, что это видел ее супруг Влад Топалов. После выступления она попыталась оправдаться перед тренером Ильей Авербухом.

«Я знала, что скоро поцелуй будет, поэтому приходилось быть все счастливей и счастливей», — не слишком ясно выразилась звезда.

В итоге члены жюри высоко оценили номер, но отметили, что могло быть и лучше. Кому-то для высшего балла не хватило артистизма, кому-то — грациозности рук. Кроме того, по словам Татьяны Навки, выступление не «всколыхнуло» судей, хоть и было прекрасным.

Вероятно, поцелуй телеведущей с фигуристом не слишком понравится Владу Топалову, особенно учитывая то, что недавно его супруга заговорила о разводе. Звезда рассказала на всю страну о проблемах в семье, сообщило Федеральное агентство новостей.