Биржевой аналитик оценил влияние коронавируса на медицину

Москва, 21 ноября. Пандемия коронавируса может привести к сокращению финансирования здравоохранения. Свой прогноз развития ситуации представил биржевой аналитик Степан Демура.

Российская система здравоохранения в период пандемии коронавируса получила дополнительное финансирование. Меры поддержки позволили увеличить доходы сотрудников, однако в перспективе поддержка может быть заметно снижена. Об этом Демура заявил в беседе с журналистами URA.RU. По его словам, снижение может произойти уже в следующем году.

Пессимистичный прогноз биржевого трейдера учитывает снижение финансового обеспечения здравоохранения в пределах 30-40%. Этому будут способствовать меньшие объемы сбора налогов и сокращение потребительской активности населения.

Российская система здравоохранения действительно находится в условиях серьезной нагрузки, это ранее подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Однако отрасль готова противостоять коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Об этом заявил президент Владимир Путин, напоминает ФАН.