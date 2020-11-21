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Разведка Дании поймала США на шпионаже за союзниками по НАТО

Разведка Дании поймала США на шпионаже за союзниками по НАТО

Копенгаген, 21 ноября. Служба военной разведки Дании выяснила, что США собирали данные о компаниях, которые производят военную технику и оборудование для датской армии.

По данным СМИ, Агентство национальной безопасности США шпионило за шведской компанией SAAB, выпускающей истребители Gripen, а также за датской компанией Terma, которая производит радары и другое радиотехническое оборудование для армии Дании.

Скандала возник после приобретения Данией американских истребителей пятого поколения F-35. Изначально Копенгаген планировал купить шведские истребители Gripen у концерна SAAB. Пока Дания и Швеция вели переговоры спецслужбы США осуществляли сбор разведданных.

Утечка была обнаружена датской разведкой. В ходе следствия было установлено, что шпионаж осуществлялся через американский дата-центр, который расположен на одной из скандинавских военных баз США. Дата-центр перехватывал информацию о переговорах датских властей. При этом как именно США распорядились собранными сведениями остается неизвестно.

В конечном итоге Дания отказалась от покупки шведских самолетов и заключила контракт на поставку истребителей пятого поколения США. Однако эксперты отмечают, что покупка самолетов у SAAB могла стать хорошей сделкой.

Стоит отметить, что многие западные аналитики уверены в том, что российские Су-30 могут стать прекрасной заменой для F-35 на мировом рынке вооружений. По их мнению, Су-30 является отличным вариантом для тех стран, которые не могут себе позволить приобрести сверхдорогой американский истребитель пятого поколения F-35. При этом власти США сами блокируют поставки истребителей F-35 другим странам. Так, в начале ноября сенат США начал работу над законопроектом, который запретит продажу американского вооружения странам, обладающим российскими зенитными ракетными комплексами С-400, передает телеканала «360».

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