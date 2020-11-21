Разведка Дании поймала США на шпионаже за союзниками по НАТО

Копенгаген, 21 ноября. Служба военной разведки Дании выяснила, что США собирали данные о компаниях, которые производят военную технику и оборудование для датской армии.

По данным СМИ, Агентство национальной безопасности США шпионило за шведской компанией SAAB, выпускающей истребители Gripen, а также за датской компанией Terma, которая производит радары и другое радиотехническое оборудование для армии Дании.

Скандала возник после приобретения Данией американских истребителей пятого поколения F-35. Изначально Копенгаген планировал купить шведские истребители Gripen у концерна SAAB. Пока Дания и Швеция вели переговоры спецслужбы США осуществляли сбор разведданных.

Утечка была обнаружена датской разведкой. В ходе следствия было установлено, что шпионаж осуществлялся через американский дата-центр, который расположен на одной из скандинавских военных баз США. Дата-центр перехватывал информацию о переговорах датских властей. При этом как именно США распорядились собранными сведениями остается неизвестно.

В конечном итоге Дания отказалась от покупки шведских самолетов и заключила контракт на поставку истребителей пятого поколения США. Однако эксперты отмечают, что покупка самолетов у SAAB могла стать хорошей сделкой.

Стоит отметить, что многие западные аналитики уверены в том, что российские Су-30 могут стать прекрасной заменой для F-35 на мировом рынке вооружений. По их мнению, Су-30 является отличным вариантом для тех стран, которые не могут себе позволить приобрести сверхдорогой американский истребитель пятого поколения F-35. При этом власти США сами блокируют поставки истребителей F-35 другим странам. Так, в начале ноября сенат США начал работу над законопроектом, который запретит продажу американского вооружения странам, обладающим российскими зенитными ракетными комплексами С-400, передает телеканала «360».