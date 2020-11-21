Макрон потребовал предоставить вакцины от COVID-19 развивающимся странам

Париж, 21 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что первые вакцины от коронавируса будут переданы развивающимся государствам.

Саммит стран «Большой двадцатки» проходит 21-22 ноября в онлайн-формате. В ходе мероприятия Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что первые вакцины от COVID-19 будут переданы развивающимся странам.

Ранее в ходе саммита G20 выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что пандемия COVID-19 спровоцировала экономический кризис, призвал реформировать ВТО и отказаться от санкций.