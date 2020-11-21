COVID-19 диктует свои условия: что происходит в разных странах мира

Коронавирус продолжает активно распространяться по миру, устанавливая новые рекорды и заставляя многие государства прибегать к жестким, но необходимым ограничениям. Ежедневно в мире фиксируется более 650 тысяч случаев коронавируса. Пока неизвестно, когда статистика заболеваемости пойдет на спад, но понятно, что произойдет это не так скоро, как хотелось бы. Рождественские и новогодние праздники людям всего мира придется совместить с неизбежными ограничениями.

США

Распространение коронавируса в Соединенных Штатах уже невозможно остановить только с помощью профилактических мер. 20 ноября в стране выявили более 200 тысяч заражений за сутки. Ужасающая цифра! Несмотря на чудовищную статистику власти страны отказываются от локдауна и лишь словесно призывают людей соблюдать меры предосторожности. Ограничительные меры вводятся только на определенных территориях. С 21 ноября власти штата Калифорния на месяц ввели в регионе комендантский час, а мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в мегаполисе «в самое ближайшее время будут введены жесткие санитарные ограничения».

Франция

Во Франции общенациональный локдаун действует до 1 декабря. Карантин помог стране немного смягчить ситуацию с коронавирусом – от ужасающих 50 тысяч зараженных осталось 15-20 тысяч. Власти начинают думать над послаблениями, но не рано ли? Ведь число заражений в стране все еще больше, чем весной. Премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая 17 ноября перед комиссией Национальной ассамблеи по управлению коронавирусным кризисом, заявил, что снятие ограничительных мер будет прогрессивным. Ожидается, что президент Эммануэль Макрон обратится к французам уже на следующей неделе. Предположительно в первый день зимы во Франции откроются церкви и розничные магазины. Также с 1 декабря людям разрешат передвигаться по территории страны, чтобы провести рождественские праздники с близкими.

Австрия

В Австрии, наоборот, карантинные меры только ужесточаются. Локдаун в стране ввели еще в начале ноября, но каждую неделю власти придумывают нововведения. Сейчас австрийцам запрещено появляться на улице без видимых на то причин. Ученики младшей и средней школы переведены на домашнее обучение. В Австрии работают только больницы, аптеки и продовольственные магазины.

Словения

В Словении также действуют жесткие ограничительные меры. Весь ноябрь словенцы должны соблюдать комендантский час. Запрещено передвигаться между населенными пунктами без специального пропуска. Пару дней назад власти страны продлили действие ограничений до 19 декабря. В Словении запрещены все общественные мероприятия, закрыты все общеобразовательные и общественные заведения. Работают только жизненно-необходимые предприятия.

Великобритания

В Великобритании с 5 ноября действует частичный локдаун. Согласно ему, выходить на улицы жителям можно только на работу, учебу, к врачу, в магазин и для оказания помощи близким. Затормозить распространение коронавируса у англичан до сих пор не получается — ежедневно в стране фиксируется более 20 тысяч случаев заражения.

Италия

Правительство Италии категорически не желает возвращаться к общенациональному карантину, который был весной — экономика государства не справится со вторым ударом. Вместо этого в стране действуют комендантский час и дифференцированный режим, который делит Италию на три зоны риска заражения: желтую, оранжевую и красную — в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

В «оранжевой» зоне ограничивается въезд-выезд из региона, кроме случаев, когда для этого есть насущная необходимость. Заведения общественного питания могут работать только на вынос.

В «красной зоне» работают только аптеки, продуктовые магазины и газетные киоски. Ученики начальных классов обучаются дома. Людям этих территорий разрешено гулять исключительно возле дома, обязательно при этом носить маску и держать дистанцию не менее метра.

Германия

В Германии до конца месяца действует общенациональный локдаун. Передвигаться по стране можно только на работу, в учебное заведение, в продуктовый магазин, аптеку и в больницу по экстренному случаю. Правительство страны отмечает, что жесткие меры положительно повлияли на ситуацию с COVID-19, немного стабилизировав ситуацию в стране. По словам официального представителя ФРГ Штеффена Зайберта, резкий рост заражения прекратился, но цифры заболевших все еще остаются высокими. В ближайшее время власти Германии не собираются ослаблять меры, так как, несмотря на улучшения, ситуация остается по-прежнему не очень радужной. Немецкое здравоохранение испытывает колоссальное напряжение из-за эпидемии. Больницы Германии близки к своему пределу. Власти страны опасаются, что койки, ранее предназначавшиеся для граждан соседних государств, в скором времени могут закончиться. Система может рухнуть через несколько недель, если траектория заболеваемости сохранится на высоком уровне.