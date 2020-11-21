Анфису Чехову пристыдили в Сети за сокрытие реальной фигуры

Мале, 21 ноября. Телеведущая Анфиса Чехова поделилась фото, на которой ее фигура скрыта за ракушкой. Подписчики решили, что звезда так отвела внимание от потолстевшего живота.

На опубликованном снимке Чехова выполняет балетное па, стоя на песчаном пляже на фоне пальм. Фотограф держит перед камерой ракушку, идеально закрывающую фигуру знаменитости. Видно, что ведущая выбрала для очередного заплыва раздельный купальник. Фанаты предположили, что ей есть, что скрывать.

«Мда... решила скрыть какая ты толстая? Не получилось! Худей, а не жри!» — написал один из подписчиков.

Однако большинство не согласилось с озлобленным пользователем. Фотография показалась поклонникам яркой и креативной, а тело звезды — все таким же прекрасным. Они одарили Чехову множеством комплиментов.

«Анфиса, вы такая красотка!!! Смотрю и восхищаюсь каждый раз»; «Анфиса! Вы уж реально надоели своими нереально очаровательными формами!»; «Какая грация! Отличная идея для фото!» — оставили комментарии фанаты.

На Мальдивах отдыхает еще одна известная в России персона — бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова. Однако ее фотографии собирают в разы меньше позитивных откликов, выяснило Федеральное агентство новостей.