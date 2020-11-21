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Симоньян раскрыла секрет похудения почти на 20 килограммов

Симоньян раскрыла секрет похудения почти на 20 килограммов

Москва, 21 ноября. Известная журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на популярные вопросы о своем эффектном похудении почти на 20 килограммов.

Симоньян в октябре прошлого года родила третьего ребенка, а затем постепенно стала «таять» на глазах. Журналистка избавилась от 19 килограммов лишнего веса, чем несказанно поразила поклонников. Женщину засыпали вопросами и просьбами раскрыть свой секрет.

Главред RT подчеркнула, что никакой особой диеты не придерживается, а, скорее, старается соблюдать режим питания. Симоньян решила принимать пищу всего два раза в день.

На завтрак в 11:00-13:00 она ест все, что захочется: печеное, жареное, копченое, хлеб, пиццу, хачапури, пельмени. Затем примерно в 17:00 ест небольшую порцию продуктов с высоким содержанием белка: куриную грудку, стейк, рыбу.

«После чего ничего не ем до следующего дня. Вино или пиво — можно, но без закуски», — подчеркнула Симоньян в своем Instagram-аккаунте.

Симоньян раскрыла секрет похудения почти на 20 килограммов

По словам журналистки, несладкие напитки, в том числе кофе без сахара и с молоком, она пьет в неограниченном количестве, а также принимает витамин D и магний.

«Я хочу скинуть еще один килограмм. Потом буду питаться так же, но раз в неделю буду позволять себе абсолютно все, что хочу, на ужин. Тогда вес будет просто держаться», — заключила она.

Ранее секретом своего похудения поделилась певица Лолита Милявская. Исполнительница заявила, что сбросила вес без ограничений в питании и «волшебных» таблеток. А все благодаря консультациям эндокринолога.

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