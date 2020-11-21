Симоньян раскрыла секрет похудения почти на 20 килограммов

Москва, 21 ноября. Известная журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на популярные вопросы о своем эффектном похудении почти на 20 килограммов.

Симоньян в октябре прошлого года родила третьего ребенка, а затем постепенно стала «таять» на глазах. Журналистка избавилась от 19 килограммов лишнего веса, чем несказанно поразила поклонников. Женщину засыпали вопросами и просьбами раскрыть свой секрет.

Главред RT подчеркнула, что никакой особой диеты не придерживается, а, скорее, старается соблюдать режим питания. Симоньян решила принимать пищу всего два раза в день.

На завтрак в 11:00-13:00 она ест все, что захочется: печеное, жареное, копченое, хлеб, пиццу, хачапури, пельмени. Затем примерно в 17:00 ест небольшую порцию продуктов с высоким содержанием белка: куриную грудку, стейк, рыбу.

«После чего ничего не ем до следующего дня. Вино или пиво — можно, но без закуски», — подчеркнула Симоньян в своем Instagram-аккаунте.

По словам журналистки, несладкие напитки, в том числе кофе без сахара и с молоком, она пьет в неограниченном количестве, а также принимает витамин D и магний.

«Я хочу скинуть еще один килограмм. Потом буду питаться так же, но раз в неделю буду позволять себе абсолютно все, что хочу, на ужин. Тогда вес будет просто держаться», — заключила она.

Ранее секретом своего похудения поделилась певица Лолита Милявская. Исполнительница заявила, что сбросила вес без ограничений в питании и «волшебных» таблеток. А все благодаря консультациям эндокринолога.