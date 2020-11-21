Брежнева объяснила, почему не меняла прическу почти 20 лет

Москва, 21 ноября. Известная певица, бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась с фанатами любопытным наблюдением. Артистка не меняла прическу почти 20 лет.

Брежнева показала в Instagram кадры с фотосессии для одного интернет-издания. И призналась, что на днях ей пришла в голову поразительная мысль о собственном внешнем виде.

Оказалось, что Брежнева не меняла прическу с тех пор, как родила старшую дочь. А Соне 30 марта 2021 исполнится 20 лет. По словам исполнительницы, она лишь раз попробовала каре.

«Мне комфортно быть собой, не нужно надевать какие-то маски, подстраиваться под тренды. И это, скажу я вам — чистый кайф», — объяснила свой выбор артистка.

Поклонники в комментариях стали делиться своими историями преображений и тем, какие события повлияли на их выбор причесок.

«Постоянство — признак мастерства»; «Вера, я тоже со студенческих лет в одном образе, и мне безумно комфортно»; «Оставайтесь сама собой, и если захочется поменяться, то меняйтесь и не стесняйтесь»; «Человек, над которым не властно время», — поддержали звезду подписчики.

38-летняя Брежнева на днях презентовала клип на песню Sestra. Провокационные образы и зажигательные танцы певицы поклонники встретили с восторгом.