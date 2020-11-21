Экономист Делягин назвал единственную обоснованную причину брать кредит

Москва, 21 ноября. Кредит в нынешнее время является слишком рискованным финансовым инструментом. Единственную причину взять займ назвал экономист Михаил Делягин.

Советы по выгодному использованию средств Делягин озвучил в эфире YouTube-канала «Metametrica». По его словам, сегодня займы становятся слишком рискованным инструментом. В большинстве случаев брать их не стоит, так как прогнозировать будущее из-за пандемии коронавируса достаточно сложно.

Выгоду можно извлечь в том случае, если кредитные средства вложить в растущую валюту, уверен экономист. Конвертация средств с рублевого займа в иные платежные средства может дать свои плоды в случае дальнейшей дестабилизации финансового сектора. При этом придерживаться схожей тактики при покупке акций не стоит — этот сектор рынка отличается высокой волатильностью и высоким шансом потерять средства.

Эксперт Михаил Хазин ранее также проанализировал возможности для быстрого восстановления экономики России после «коронакризиса». По его словам, стране необходимо продолжать идти по пути дедолларизации.