Алибасов и его молодая массажистка ждут ребенка

Москва, 21 ноября. Музыкант Бари Алибасов и его молодая помощница-массажистка Виктория Полторацкая ждут ребенка. Об этом рассказал PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

Представитель основателя группы «На-На» сообщил, что девушка находится уже на шестой неделе беременности.

«Не только [юморист Евгений] Петросян может, я тоже хочу любить и быть любимым», — приводятся слова Алибасова в пресс-релизе, попавшем в распоряжение ФАН.

Помощница артиста заявила, что очень обрадовалась новости о беременности. По ее словам, музыкант еще может дать фору многим молодым людям.

Массажистка поблагодарила супругу Алибасова, актрису Лидию Федосееву-Шукшину за то, что та решила вернуть подаренную мужу квартиру обратно. И выразила надежду, что артистка не передумает разводиться.

«Теперь у них почти в руках дешевая малогабаритная квартира в Новой Москве за 2 миллиона рублей, а у меня в руках гораздо больше — мой бесценный Бари!» — подчеркнула она.

Молодая помощница Алибасова и ранее заявляла о своей готовности стать суррогатной матерью или же родить Алибасову ребенка «прямым путем». Она называла себя «молодой и красивой» и уточняла, что здоровье позволит ей выносить и подарить артисту малыша.

Недавно сообщалось, что Бари Алибасов-младший развелся с женой Виолеттой Гришиной. Об этом рассказал ФАН PR-директор семьи Вадим Горжанкин. По его словам, Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск Гришиной 5 ноября. Вопрос об алиментах будут рассматривать отдельно.