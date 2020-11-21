ФАН узнал, как в Крыму реабилитируют переболевших COVID-19

Симферополь, 21 ноября. В крымских санаториях начали работать программы реабилитации, рекомендованные Министерством здравоохранения РФ пациентам, перенесшим COVID-19 в средней и тяжелой форме.

Как выяснил корреспондент ФАН, один из санаториев Алушты предлагает программу лечения органов дыхания после перенесенного COVID-19. В нее входят физиотерапия, кислородная камера, мультимаг (воздействие частотно-модулированными магнитными полями), лазерное облучение крови (метод гемокоррекции крови), соляная пещера, массаж грудной клетки, фитотерапия, ЛФК, скандинавская ходьба и утренняя гимнастика.

После комплекса оздоровительных процедур уменьшается или проходит кашель, приступы удушья, выделение мокроты, одышка, чувство дискомфорта в груди. Также происходит увеличение объема легких, улучшение общего самочувствия и восстановление трудоспособности.

«Стандартную программу полностью, как правило, не покупают, а подбирают индивидуально, с учетом назначений терапевта санатория. Уже в нашем санатории по этой программе оздоровилось порядка 50 человек из самых разных регионов России. Преимущественно это Москва, Якутия, Ханты-Мансийский [автономный] округ, Урал, Питер и Прибалтика», — рассказала ФАН главный врач санатория «Алушта» Ольга Гуржий.

Стоимость может зависеть от сезона, выбранного корпуса, категории номера и питания. В период межсезонья, например, проживание с питанием и стандартным набором лечения обойдется примерно 4000 рублей на двоих.

«Отдыхать осенью лучше всего. Нет толкучки, суеты. Жаль, что отдыхать я поехала по нужде — восстанавливать здоровье после пневмонии. Местный климат, процедуры — все прекрасно! Хотелось бы, чтобы в основное лечение входило больше бесплатных услуг», — поделилась гость санатория из Москвы Оксана.

Приезжают в санаторий и с Урала.

«Мы отдыхаем с семьей, завтра уже уезжаем. Я в октябре переболел коронавирусом — приятного мало. Вот теперь восстанавливаюсь. Тяжело и долго все это происходит. Мне терапевт назначил пять процедур, но потом я расширил спектр услуг, захотелось попробовать что-то еще. Кислородная камера — отличная вещь. Ну, и массажи, ванны — я чувствую себя гораздо лучше. Семье тут тоже есть чем заняться», — рассказал Андрей, приехавший из Екатеринбурга.

Рекомендуемая продолжительность санаторно-курортной реабилитации — 21 день. Бесплатной государственной программы по такому направлению пока нет.

Местные жители с восстановлением здоровья справляются пока самостоятельно. Субтропический мягкий климат Алушты, да и всего Южного берега Крыма, создает условия, при которых особенно легко дышится. Морские соли и эфирные хвойные масла, которые содержит местный воздух, служат природным ингалятором.

В Алуште ситуация с коронавирусом несколько недель подряд остается стабильной — около 80 официально заболевших за неделю.

В специальном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей главный специалист алуштинского отделения Роспотребнадзора Зарема Рамазанова рассказала, что в городе-курорте ожидается всплеск гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, так как это напрямую зависит от населения: насколько оно соблюдает профилактические мероприятия как дома, так и на работе. Если бы каждый заболевший при первичных признаках болезни оставался дома, а не нес инфекцию в организованные коллективы — на работу, в школу, детский сад — риск заболеваемости был бы гораздо ниже. Впереди время холодов, когда все закрывают окна, мало гуляют, тесно контактируют друг с другом, так что вполне вероятна новая волна заболеваний.

17 ноября Роспотребнадзор сократил сроки выполнения анализов на коронавирусную инфекцию. Лабораториям предписали проверять тесты на COVID-19 не дольше 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.

По словам Заремы Рамазановой, в Алуште есть несколько организаций, которые проводят определенные обследования. Все анализы заболевших внебольничной пневмонией направляются в противочумную станцию в Симферополе. Отобранный биоматериал контактных направляют в Центр гигиены и эпидемиологии РК.

При проявлении симптомов заболевания на отдыхе в санаториях, заболевших отправляют в инфекционный госпиталь.