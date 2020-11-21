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Франция пригрозила Турции санкциями за поставку оружия в Ливию

Франция пригрозила Турции санкциями за поставку оружия в Ливию

Париж, 21 ноября. Министр торговли Франции Франк Ристер осудил Турцию за поставки оружия на территорию Ливии.

Анкара продолжает сотрудничество с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. В рамках сделки, заключенной между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром ПНС Файезом Сарраджем, продолжается переброска вооруженных наемников на территорию североафриканского государства. Эти действия нарушают эмбарго ООН на поставки стрелкового и тяжелого вооружения в Ливию.

Французский министр призвал президента Турции прекратить контрабанду оружия в Северную Африку. В противном случае Париж может ввести санкции против республики.

Франция пригрозила Турции санкциями за поставку оружия в Ливию

Франк Ристер также затронул тему ливийских беженцев.

«Турция должна прекратить использовать проблему иммиграции против Европы. Мы очень хорошо знаем, что она играет на этой струне, и это неприемлемо», — приводит слова главы Министерства торговли Франции издание Alsaaa24.

Министр добавил, что страны ЕС могут ввести санкции против Анкары из-за ее деструктивного поведения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган взял под контроль миграционный поток из Ливии в Европу.

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