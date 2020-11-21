Франция пригрозила Турции санкциями за поставку оружия в Ливию

Париж, 21 ноября. Министр торговли Франции Франк Ристер осудил Турцию за поставки оружия на территорию Ливии.

Анкара продолжает сотрудничество с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. В рамках сделки, заключенной между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром ПНС Файезом Сарраджем, продолжается переброска вооруженных наемников на территорию североафриканского государства. Эти действия нарушают эмбарго ООН на поставки стрелкового и тяжелого вооружения в Ливию.

Французский министр призвал президента Турции прекратить контрабанду оружия в Северную Африку. В противном случае Париж может ввести санкции против республики.

Франк Ристер также затронул тему ливийских беженцев.

«Турция должна прекратить использовать проблему иммиграции против Европы. Мы очень хорошо знаем, что она играет на этой струне, и это неприемлемо», — приводит слова главы Министерства торговли Франции издание Alsaaa24.

Министр добавил, что страны ЕС могут ввести санкции против Анкары из-за ее деструктивного поведения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган взял под контроль миграционный поток из Ливии в Европу.