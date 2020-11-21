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Запад критикует законопроект об иноагентах для сохранения своих НКО в России

Запад критикует законопроект об иноагентах для сохранения своих НКО в РФ

«Голос Америки» (СМИ-иноагент) ретранслирует тезисы о «недемократичности» принимаемых в РФ законов об урегулировании деятельности иностранных агентов. Учитывая, что издание подконтрольно правительству США, а в самой Америке действуют аналогичные и еще более жесткие законы, критика видится как часть пропаганды, направленной на дискредитацию властей РФ и сохранение в России западных НКО.

Либеральное экспертное сообщество раскритиковало внесенный в Госдуму РФ законопроект о расширении списка иноагентов и включении в него физических лиц, занимающихся политикой и получающих иностранное финансирование. Некоторые из экспертов высказали свое мнение в беседе с журналистами «Голоса Америки». Исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая заявила, что новый законопроект в связке с еще одним рассматриваемым в Госдуме нормативно-правовым актом по расширению оснований для проверок и ликвидации НКО установит «тотальный контроль государства» за организациями и лишит их финансирования из-за рубежа. По мнению Прилуцкой, таким образом создаются условия для «удушения гражданского общества». Схожей позиции придерживается и директор центра Сахарова Сергей Лукашевский. По его словам, законопроект послужит инструментом усиления контроля властей над общественным пространством и создаст условия для формирования «правового гетто» и притеснения неугодных НКО.

Критика законодательства РФ об иноагентах и «стигматизация» путем увязывания с политическими репрессиями и «удушением гражданского общества» необъективны, в частности из-за правовой сути самих законов. А в контексте существования подобного законодательства, при этом еще и более жесткого по санкциям и контролю, в странах Запада, критика выглядит как «двойной стандарт» и попытка создать негативный образ властей РФ.

«Право государства на свою защиту»

Правовой сутью законов об иностранных агентах является защита социума и государства от специфического воздействия — недружественного влияния иностранных держав на внутреннюю политику страны через подконтрольные НКО, неправительственные организации или ангажированных граждан. Об этом ранее подробнее высказывался эксперт по строительству гражданского общества и журналист Роман Носиков. По словам эксперта, нельзя допускать злоупотребления свободой создания НКО и НПО, движений в РФ, которые могут использоваться для манипулирования обществом и ведения деструктивной деятельности, потенциально способной привести к утрате суверенитета и навязыванию государству противоречащей его интересам политической линии.

Запад критикует законопроект об иноагентах для сохранения своих НКО в РФ

Отметим, что для России это актуально ввиду выявленной ранее работы на ее территории ныне признанных нежелательными фондов вроде NDI, IRI, «Открытое общество» Сороса, Freedom House  и других. Их деятельность подвергалась политологическому анализу в контексте работы на Украине в начале 2000-х годов. По мнению экспертов, именно указанные иностранные НКО, действуя у всех на виду и в своих интересах, выступили главной мобилизующей силой для переворота в 2004 году. К слову, западные фонды активно работали и в преддверии «Евромайдана», да и в целом география затрагивает все постсоветское пространство, а не только Украину.

По мнению Носикова, в сложившихся обстоятельствах, государство может защитить себя тремя способами. Первый — всеобщее сокращение прав и свобод. Второй — введение жестких уголовных репрессий. Третий — маркирование граждан и организаций, ведущих деятельность в интересах и на деньги зарубежных правительств и НКО. Таким образом деятельность легализуется, делается открытой и гласной. В России — нежесткое законодательство об иноагентах, акцентированное в большей степени как раз на третьем пункте. В условиях, когда сложно квалифицировать деятельность НКО или отдельных граждан, но необходимо защищать общество и государство и не допускать ущемления прав, уведомительный порядок деятельности с контролем финансовой активности и ведением спецреестров — разумный подход.

«Циничная издевка над РФ»

Наличие в законодательстве РФ норм, определяющих и регулирующих работу иноагентов, не является новеллой как таковой. Подобные нормативно-правовые акты есть во многих странах мира: Венгрии, Австралии, Израиле и в Соединенных Штатах Америки. В ряде государств при этом признают необходимость их разработки — в Великобритании, Эстонии. В США законодательство наиболее проработанное. Основным НПА является «Закон о регистрации иностранных агентов» (Foreign Agents Registration Act, FARA), который был принят еще в 1938 году. После ряда внесенных поправок документ стал инструментом борьбы с лоббированием иностранных политических интересов.

Запад критикует законопроект об иноагентах для сохранения своих НКО в РФ

Согласно пояснению Минюста США, по FARA иностранным агентом может быть признан любой субъект, под которым понимается как физлицо, так и юрлицо любой организационно-правовой формы. На практике в реестр могут попасть: СМИ и его журналисты, НКО и его сотрудники, ассоциации, корпорации, а также отдельные граждане. Главным критерием для причисления к иноагентам в США является деятельность в интересах зарубежного субъекта, под которым могут подразумевать как партию, НКО, так и правительство иной страны. В США лица, представляющие интересы зарубежных субъектов, должны регистрироваться и быть занесены в спецреестр Минюста. Отказ от соблюдения FARA может повлечь лишение свободы сроком на пять лет. Отметим, помимо данного закона, в США действует еще один специализированный НПА — «Акт Вурхиса» — «Акт о регистрации находящихся под контролем иностранных государств организаций, осуществляющих политическую деятельность в США». Закон регулирует деятельность «иностранных агентов влияния» — НКО, чья деятельность определена политикой иностранных государств или связанных с ними политических структур. Такие организации должны регистрироваться в Генпрокуратуре.

Действующее российское законодательство и вносимые в Госдуму РФ законопроекты во многом дублируют американские законы, направленные на контроль физлиц и юрлиц, аффилированных с иностранными НКО или правительствами других стран. Механизм противодействия идентичен — регистрация, контроль финансовых потоков. Разница лишь в менее жестких санкциях за несоблюдение норм.

Но при этом у либерального сообщества нет желания критиковать FARA и «Акт Вурхиса» в США. Надзор за деятельностью НКО и граждан со стороны Минюста и Генпрокуратуры не считается покушением на демократию. Это выдает двойственность позиции оппозиционеров, их ангажированность. Также вызывает подозрения, что критика распространяется с целью дискредитации властей РФ в рамках ведущейся антироссийской пропаганды Запада и сохранения влияния в РФ западных НКО, в частности американских, как наиболее заинтересованных в «экспорте демократии».  Это стоит принять во внимание, если учесть, что тезисы об «удушении гражданского общества» ретранслируются с подконтрольного правительству США и USAGM «Голоса Америки». Это СМИ, которое открыто заявляет, что представляет интересы Америки.

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