Запад критикует законопроект об иноагентах для сохранения своих НКО в России

«Голос Америки» (СМИ-иноагент) ретранслирует тезисы о «недемократичности» принимаемых в РФ законов об урегулировании деятельности иностранных агентов. Учитывая, что издание подконтрольно правительству США, а в самой Америке действуют аналогичные и еще более жесткие законы, критика видится как часть пропаганды, направленной на дискредитацию властей РФ и сохранение в России западных НКО.

Либеральное экспертное сообщество раскритиковало внесенный в Госдуму РФ законопроект о расширении списка иноагентов и включении в него физических лиц, занимающихся политикой и получающих иностранное финансирование. Некоторые из экспертов высказали свое мнение в беседе с журналистами «Голоса Америки». Исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая заявила, что новый законопроект в связке с еще одним рассматриваемым в Госдуме нормативно-правовым актом по расширению оснований для проверок и ликвидации НКО установит «тотальный контроль государства» за организациями и лишит их финансирования из-за рубежа. По мнению Прилуцкой, таким образом создаются условия для «удушения гражданского общества». Схожей позиции придерживается и директор центра Сахарова Сергей Лукашевский. По его словам, законопроект послужит инструментом усиления контроля властей над общественным пространством и создаст условия для формирования «правового гетто» и притеснения неугодных НКО.

Критика законодательства РФ об иноагентах и «стигматизация» путем увязывания с политическими репрессиями и «удушением гражданского общества» необъективны, в частности из-за правовой сути самих законов. А в контексте существования подобного законодательства, при этом еще и более жесткого по санкциям и контролю, в странах Запада, критика выглядит как «двойной стандарт» и попытка создать негативный образ властей РФ.

«Право государства на свою защиту»

Правовой сутью законов об иностранных агентах является защита социума и государства от специфического воздействия — недружественного влияния иностранных держав на внутреннюю политику страны через подконтрольные НКО, неправительственные организации или ангажированных граждан. Об этом ранее подробнее высказывался эксперт по строительству гражданского общества и журналист Роман Носиков. По словам эксперта, нельзя допускать злоупотребления свободой создания НКО и НПО, движений в РФ, которые могут использоваться для манипулирования обществом и ведения деструктивной деятельности, потенциально способной привести к утрате суверенитета и навязыванию государству противоречащей его интересам политической линии.

Отметим, что для России это актуально ввиду выявленной ранее работы на ее территории ныне признанных нежелательными фондов вроде NDI, IRI, «Открытое общество» Сороса, Freedom House и других. Их деятельность подвергалась политологическому анализу в контексте работы на Украине в начале 2000-х годов. По мнению экспертов, именно указанные иностранные НКО, действуя у всех на виду и в своих интересах, выступили главной мобилизующей силой для переворота в 2004 году. К слову, западные фонды активно работали и в преддверии «Евромайдана», да и в целом география затрагивает все постсоветское пространство, а не только Украину.

По мнению Носикова, в сложившихся обстоятельствах, государство может защитить себя тремя способами. Первый — всеобщее сокращение прав и свобод. Второй — введение жестких уголовных репрессий. Третий — маркирование граждан и организаций, ведущих деятельность в интересах и на деньги зарубежных правительств и НКО. Таким образом деятельность легализуется, делается открытой и гласной. В России — нежесткое законодательство об иноагентах, акцентированное в большей степени как раз на третьем пункте. В условиях, когда сложно квалифицировать деятельность НКО или отдельных граждан, но необходимо защищать общество и государство и не допускать ущемления прав, уведомительный порядок деятельности с контролем финансовой активности и ведением спецреестров — разумный подход.

«Циничная издевка над РФ»

Наличие в законодательстве РФ норм, определяющих и регулирующих работу иноагентов, не является новеллой как таковой. Подобные нормативно-правовые акты есть во многих странах мира: Венгрии, Австралии, Израиле и в Соединенных Штатах Америки. В ряде государств при этом признают необходимость их разработки — в Великобритании, Эстонии. В США законодательство наиболее проработанное. Основным НПА является «Закон о регистрации иностранных агентов» (Foreign Agents Registration Act, FARA), который был принят еще в 1938 году. После ряда внесенных поправок документ стал инструментом борьбы с лоббированием иностранных политических интересов.

Согласно пояснению Минюста США, по FARA иностранным агентом может быть признан любой субъект, под которым понимается как физлицо, так и юрлицо любой организационно-правовой формы. На практике в реестр могут попасть: СМИ и его журналисты, НКО и его сотрудники, ассоциации, корпорации, а также отдельные граждане. Главным критерием для причисления к иноагентам в США является деятельность в интересах зарубежного субъекта, под которым могут подразумевать как партию, НКО, так и правительство иной страны. В США лица, представляющие интересы зарубежных субъектов, должны регистрироваться и быть занесены в спецреестр Минюста. Отказ от соблюдения FARA может повлечь лишение свободы сроком на пять лет. Отметим, помимо данного закона, в США действует еще один специализированный НПА — «Акт Вурхиса» — «Акт о регистрации находящихся под контролем иностранных государств организаций, осуществляющих политическую деятельность в США». Закон регулирует деятельность «иностранных агентов влияния» — НКО, чья деятельность определена политикой иностранных государств или связанных с ними политических структур. Такие организации должны регистрироваться в Генпрокуратуре.

Действующее российское законодательство и вносимые в Госдуму РФ законопроекты во многом дублируют американские законы, направленные на контроль физлиц и юрлиц, аффилированных с иностранными НКО или правительствами других стран. Механизм противодействия идентичен — регистрация, контроль финансовых потоков. Разница лишь в менее жестких санкциях за несоблюдение норм.

Но при этом у либерального сообщества нет желания критиковать FARA и «Акт Вурхиса» в США. Надзор за деятельностью НКО и граждан со стороны Минюста и Генпрокуратуры не считается покушением на демократию. Это выдает двойственность позиции оппозиционеров, их ангажированность. Также вызывает подозрения, что критика распространяется с целью дискредитации властей РФ в рамках ведущейся антироссийской пропаганды Запада и сохранения влияния в РФ западных НКО, в частности американских, как наиболее заинтересованных в «экспорте демократии». Это стоит принять во внимание, если учесть, что тезисы об «удушении гражданского общества» ретранслируются с подконтрольного правительству США и USAGM «Голоса Америки». Это СМИ, которое открыто заявляет, что представляет интересы Америки.